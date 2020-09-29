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В Лазурном Херсонской области более 80 активных священнослужителей и мирян, которые работают с молодежью, прибыли на Всеукраинскую конференцию глав и представителей епархиальных молодежных отделов Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, главная цель форума - наладить связь между епархиальными молодежными активистами, способствовать обмену опытом успешных и эффективных проектов и инициатив.

Во время торжественного открытия после молебна на начало доброго дела  прозвучали приветственные слова от митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа, который приехал на молодежный форум впервые и планирует выступить с докладом, а также вицеректора Полтавской миссионерской духовной семинарии епископа Новосанжарского Вениамина.

Следующий рабочий день, вторник, 29 сентября, начался с выступлений специальных гостей конференции. Епископ Вениамин поднял проблему увеличения количества самоубийств, их духовных причин и возможных путей помощи человеку в трудной жизненной ситуации. Представители Запорожской епархии поделились опытом проведения епархиальных соревнований по гиревому спорту и детско-юношеских команд, действующих при местных приходах. Затем прозвучало выступление психолога, психотерапевта, заведующего кафедрой психологии и антропологии Днепровского медицинского института протоиерея Тарасия Марченко, посвященное теме «Психологическая помощь и пастырство: сотрудничество и взаимный ресурс».

Форум продлится до пятницы, 2 октября, и завершится общей Божественной литургией в Свято-Алексеевском храме поселка Лазурное.
ForUm

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