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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше. Об этом он заявил во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Европарламента в продвижении амбициозной повестки дня Украина - ЕС, а также за твердую позицию законодательного органа Европейского Союза в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма.

Президент напомнил, что уже через неделю ожидается очередной Саммит Украина - ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным.

Зеленский констатировал: «Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше».

«Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна», - добавил он.

Глава государства сообщил об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма, а также содействовать защите прав крымчан.

«Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, - это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам - как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, или и уже находятся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма», - сказал глава государства.

 

Также, по словам Зеленского, Украина стремится к обсуждению вопроса расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, «промышленного безвиза» и других.

«Мы видим переориентацию украинского бизнеса в европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране», - подчеркнул президент, отметив, что сейчас это особенно важно, учитывая пандемию коронавируса и войну.

«Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине», - добавил президент.

Среди прочего, участники видеоконференции обсудили вопрос строительства мемориального комплекса-музея, ведь рабочая группа Европарламента «Память во имя будущего» своей деятельностью стремится достичь выделения средств Европейским Союзом на финансирование пилотного проекта «Голоса: свидетельство Холокоста из Украины».

В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европейском парламенте, в частности Михаэль Галлер (ФРГ), Петрас Ауштрявичус (Литва), Никлас Хербст (ФРГ), Фредрик Рос (Бельгия), Эльжбета Лукачевська (Польша) и Цимошевич (Польша).
ForUm

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