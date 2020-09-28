В Министерстве энергетики опровергли информация о якобы повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября этого года. Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца этого года остается неизменной», - говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что тарифы на электроэнергию, отпускаемые населению, установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26.02.2015 № 220. Согласно этому постановлению, цена на электрическую энергию составляет (с НДС): до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт/ч, свыше 100 кВт/ч - 168 коп. за кВт/ч.

«Сохранение фиксированного льготного тарифа на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электрической энергии осуществляется в рамках механизма ПСО, который был введен постановлением Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» (с изменениями)», - подчеркнули в Минэнерго.

В министерстве добавили, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы. В том числе - в 1,2-2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах.