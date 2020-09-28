также в разделеЭкономика
НБУ: Экономический кризис в Украине впервые не сопровождается банковским 9
Аслунд уходит из набсовета «Укрзализныци» 16
Кабмин планирует сократить прогноз дефицита госбюджета 13
Шмыгаль: Накопительную пенсионную систему начнут вводить со следующего года 15
Кабмин планирует через год запустить фондовый рынок 21
Минфин усилит проверку кандидатов на получение госпомощи 11
В Украине вырос уровень безработицы 12
НАБУ: Решение ВАКС по делу «Роттердам+» не является окончательным 28
ВАКС отказался возобновлять дело «Роттердам+» 23
За первое полугодие убыток Нафтогаза составил 11,5 миллиарда 17
В НБУ не планируют сдерживать укрепление гривни 20
В Украине установили новые стандарты качества бензина и дизтоплива 28
В Украине ускорилось падение промпроизводства 27
Украинцев освободили от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья впервые 91
Нафтогаз на 45% повысил цену на газ для производителей тепла 50
Украина направила МВФ обращение о начале работы миссии в онлайне 12
Укрэнерго предлагает почти в три раза повысить тариф на передачу электроэнергии 28
Нафтогаз: Газпром заказал дополнительные мощности для транзита газа 14

В Министерстве энергетики опровергли информация о якобы повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября этого года. Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца этого года остается неизменной», - говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что тарифы на электроэнергию, отпускаемые населению, установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26.02.2015 № 220. Согласно этому постановлению, цена на электрическую энергию составляет (с НДС): до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт/ч, свыше 100 кВт/ч - 168 коп. за кВт/ч.

«Сохранение фиксированного льготного тарифа на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электрической энергии осуществляется в рамках механизма ПСО, который был введен постановлением Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» (с изменениями)», - подчеркнули в Минэнерго.

В министерстве добавили, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы. В том числе - в 1,2-2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги