В Волынской области в селе Беличи активисты ПЦУ совершили попытку захвата Свято-Михайловского храма религиозной общины УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, во избежание конфликта стороны пришли к договоренности, что до решения суда храм будет опечатан, хотя предварительно и были выявлены факты подделки документов со стороны ПЦУ.

27 сентября верующие УПЦ молились у церкви под дождем.

Настоятель Свято-Михайловского храма протоиерей Павел Мельник прослужил на приходе более 30 лет. Год назад немногочисленные активисты уговаривали его перейти в ПЦУ и передать храм, однако священник отказался.

Несмотря на то, что сторонников УПЦ по факту в Беличах больше, чем сторонников перехода, 16 мая прошлого года областная власть перевела религиозную общину УПЦ в юрисдикцию ПЦУ.

«Мы проводили собрание церковной общины в храме. Из присутствующих 177 человек 176 проголосовали за то, чтобы остаться в УПЦ. Сторонники ПЦУ проводили собрание в клубе, там собралось чуть более 90 человек, они проголосовали за переход нашей общины, и нас перерегистрировали», - рассказал настоятель.

По его словам, в документах, по которым в ОГА перевели приход УПЦ в ПЦУ, было найдено много подделок.

Иск потерпевшей от рейдерства религиозной общины УПЦ рассматривает суд, заседание назначено на 13 октября.

Ранее, несмотря на факт юридической перерегистрации, активистам ПЦУне удавалось срывать богослужения более многочисленной церковной общины УПЦ. Однако пока, по итогам конфликта, храм опечатали. На дверях храма два замка, поставленные религиозной общиной УПЦ, и один - от активистов ПЦУ, которые пока пообещали дождаться решения суда.