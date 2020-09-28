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Сегодня, 28 сентября, на внеочередном заседании Кабинет Министров принял распоряжение, предусматривающее создание правовых оснований для заключения соглашения между правительством Украины и Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности, сообщает пресс-служба КМУ.

Актом предлагается одобрить проект соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Европейской Комиссией, которая действует от имени Европейского Союза.

Проектом соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС – 5,9 млн евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающей всю территорию Украины. Бенефициаром проекта является Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В соответствии с соглашением, создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создание эффективных процедур обмена информацией. Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующих рисках.

Отмечается, что подписание соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов.
ForUm

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