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Активисты ПЦУ сорвали первую литургию общины Украинской Православной Церкви, которая планировалась в восстановленном храме в  села Беловежи Бахмачского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», группа людей со стороны ПЦУ завладела ключом от дверей церкви в селе Беловежи районного центра Бахмач Черниговской области, надавив на строителей, которые завершали работы к запланированному освящению престола.

«Свято-Александровский храм был построен в 1855 году Александром Кочубеем, потомком легендарной исторической личности судьи Войска Запорожского Василия Кочубея.Храм находился в руинах вплоть до недавнего времени, когда у местной православной общины появились меценаты, готовые восстановить христианскую святыню. Начались реставрационные работы, старинный храм был восстановлен в первозданном виде и в это воскресенье, 27 сентября у общины Украинской Православной Церкви должна была состояться первая Литургия», - отметили в источнике.

По мнению представителей Нежинской епархии УПЦ, в преддверии местных выборов, сторонники ПЦУ и ВО «Свобода»  организовали рейдерский захват восстановленной церкви, устраивая провокации и угрожая религиозной общине УПЦ.

«Известно, что при этом присутствовала съемочная группа «5 канала», которая приехала специально, чтобы «создать картинку естественного и законного проникновения» в храм. Присутствовали ли на месте события представители сельской власти, пока неизвестно.На данный момент, меценаты, община и представители епархии УПЦ готовят официальное заявление», - заключается в сообщении.

 
ForUm

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