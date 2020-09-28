Полиция начала расследование угроз священника ПЦУ из Ивано-Франковской области, который угрожал священнику Украинской Православной Церкви насильственной смертью.

Фото: Национальная полиция

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, по факту угроз открыли уголовное дело.

Клирик ПЦУ Петр Соколовский угрожал расправой настоятелю протоиерею Павлу Белому в личной переписке в Фейсбук.

Священник ПЦУ счел возможным написать о. Павлу следующее: «Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском черноземе совсем не белым», «Мы тебя берем на мушку, готовься к чернозему. Мы тобой занялись».

Правоохранители внесли сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по ст. 129. ч.1 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством.

Согласно этой статье, правонарушитель наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.