Государство не имеет права вмешиваться в дела Церкви: Церковь отделена от государства, а государство от Церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ сказал в комментарии «Першому Козацькому».

«Государство не имеет право вмешиваться в дела Церкви, Церковь отделена от государства. Мы готовим людей для вечности, а государство – для этой жизни, для земного служения. И если у нас есть взаимопонимание, то мы делаем взаимную пользу для воспитания хороших людей», – отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель заявил, что противостояние вокруг храмов УПЦ, которое еще происходит на западе Украины – неправильно и должно быть прекращено.

«Если приходят со словом, то защищаться надо словом, если приходят с битами, в балаклавах на простых женщин и бабушек наших, и показывают свою силу, то надо им дать понять, что так не делается: "Ты покажи свою силу перед такими как ты, а не перед немощным человеком", – сказал Блаженнейший. – Так что надо адекватно защищать свои святыни».

Митрополит Онуфрий назвал попытки рейдерских захватов церквей Украинской Православной Церкви «отголоском времен президента Петра Порошенко», который создал для этого и прецеденты, и законодательные условия. В настоящее время, по его словам, ситуация «кардинально изменилась» – центральная власть не вмешивается во внутренние вопросы Церкви, а тот «негатив», который остался на местах «должен быть прекращен».