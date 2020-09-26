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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Он проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях», - говорится в сообщении.

Президент ранее заявлял, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу. Он подчеркивал, что наше государство делает все для сохранения диалога с Россией как субъектом минского процесса.
ForUm

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