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Президент Владимир Зеленский опубликовал фото курсанта, выжившего в катастрофе самолета АН-26 под Харьковом. Он проведал уцелевшего в катастрофе парня в больнице.

Фото опубликовано на странице главы государства в Facebook.

«20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке... Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья... Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром», - написал глава государства.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.
ForUm

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