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Саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Украинская сторона ожидает, что одним из основных вопросов саммита будет обновление Соглашения об ассоциации.

Об этом в Twitter сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС-Украина», - сообщил он.

Как сообщил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на повестке дня во время саммита будет широкий круг вопросов. Основной темой должен стать вопрос обновления Соглашения об ассоциации.
ForUm

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