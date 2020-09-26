Саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Украинская сторона ожидает, что одним из основных вопросов саммита будет обновление Соглашения об ассоциации.

Об этом в Twitter сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС-Украина», - сообщил он.

Как сообщил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на повестке дня во время саммита будет широкий круг вопросов. Основной темой должен стать вопрос обновления Соглашения об ассоциации.