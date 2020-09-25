Во время рабочей поездки на Закарпатье президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал ход реконструкции автодороги государственного значения М-24 Великая Добронь - Мукачево - Берегово - контрольно-пропускной пункт «Лужанка», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Он осмотрел участок вблизи города Чопа, который будет завершен в октябре. Всего в этом году в Закарпатской области строится 370 км дорог, на 223 км из них уже сделано верхний слой, они открыты для проезда.

Как сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков, ключевой объект «Большого строительства» в области - дорога Н-09, которая проходит от Львова через Ивано-Франковск в Мукачево. В этом году завершается обновление дороги в трех областях на 90% протяженности.

На Закарпатье трасса проходит через районные центры, а именно города Мукачево, Хуст, Тячев и Рахов. Почти завершены ремонтные работы на участках от Мукачево до села Горбок, закончен ремонт обхода города Хуста, участки между городами Хуст и Тячев.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров отметил, что ремонт дорог государственного значения будет способствовать увеличению притока туристов в регион. Кроме того, улучшится проезд к пунктам пропуска на границе, которые также планируется реконструировать и сделать более современными и удобными.

«370 километров дорог государственного значения будет построено в этом году. За 10 лет в сумме было построено в Закарпатье 130-140 километров дорог. То есть за 10 месяцев этого года будет в три раза больше построено, чем за 10 лет. Я считаю, что это победа и для нас, и для всех закарпатцев. Останавливаться на этом никто не собирается», - сказал Зеленский.

Он отметил, что за несколько лет можно будет восстановить все дороги в области.

По состоянию на эту неделю в Украине полностью сделано 2022 км дорог. В лидерах - Закарпатье, где построили 223,5 км. По плану Укравтодора, до конца года должны сделать 4200 км автодорог по всей стране.