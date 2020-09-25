Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя.

По данным предварительного следствия, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 тысяч. Эти деньги потерпевший якобы был должен работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить «потери» злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали горожанину физической расправой.

Директора предприятия правоохранители задержали сразу после получения от потерпевшего второй части «долга» в размере 10 тысяч долларов США. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции - в служебном кабинете, а уголовники – по месту жительства.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрениях.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным во Львове, под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры.