также в разделеРелигия
В Мукачевской епархии УПЦ сняли видеоролик с призывом беречь жизни нерожденных детей 11
Митрополит Антоний объяснил, почему необходимо поститься 16
Нужно восстановить экономику Донбасса и «перебить» деньги, которые люди зарабатывают на войне – пресс-конференция «Люди мира» 30
«Люди мира» просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе 28
Диалог, политическая воля и взгляд в глаза – на форуме «Люди мира» нашли рецепты завершения войны на Донбассе 18
Митрополит Арсений рассказал, как общими усилиями приблизить мир в Украине 10
На Ровенщине активисты ПЦУ выселяют из дома священника УПЦ с семьей 88
В Мукачевской епархии братия просит помощи в восстановлении монастыря 18
Митрополит Антоний объяснил, как читать жития святых с пользой 51
Митрополит Антоний: Украинская Православная Церковь не просит оружия для войны, а просит Бога о мире 35
В сети появился фильм о семье священника УПЦ, который воспитывает 14 детей 18
В Черкасской области освятили обновленный храм УПЦ 12
На Харьковщине священники УПЦ совершили крестный ход с чудотворным образом Богородицы «Песчанской» 16
Митрополит Арсений рассказал, как война на Донбассе стала трагедией для жителей Восточной и Западной Украины 14
На Полтавщине освятили новый храм УПЦ 30
В Харькове задержан преступник, грабивший храмы 9
95-летнего старца Аврамия похоронили в Киево-Печерской лавре 12
На Ровенщине освящен храм УПЦ, построенный за 100 дней, вместо двух храмов, захваченных ПЦУ 24

Необходимо воспринимать скорби как лекарство от Бога для спасения души.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 26 сентября в 06.00 на телеканале «Интер».

«Скорби бывают большими, маленькими, но все они несут с собой горечь. Если человек принимает скорбь как лекарство от Бога, она превращается в полезную для человека», -  сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

 

Ранее Предстоятель напомнил телезрителям о том, как какие качества являются признаком предательства перед Богом.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги