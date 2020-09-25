Необходимо воспринимать скорби как лекарство от Бога для спасения души.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 26 сентября в 06.00 на телеканале «Интер».

«Скорби бывают большими, маленькими, но все они несут с собой горечь. Если человек принимает скорбь как лекарство от Бога, она превращается в полезную для человека», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

Ранее Предстоятель напомнил телезрителям о том, как какие качества являются признаком предательства перед Богом.