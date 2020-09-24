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Вопрос переноса площадки физических встреч Трехсторонней контактной группы из Минска должен решаться совместно всеми сторонами. Сейчас нет необходимости в переносе переговоров, поскольку они проходят в режиме видеоконференции.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ. Ни Украина, ни Россия не могут самостоятельно принять такое решение. Он добавил, что сейчас ОБСЕ не видит возможности в физических встречах.

«Россия предложила физическую встречу в Минске, но госпожа (Хайди. - Ред.) Грау сделала соответствующее представление, в котором отметила, что из-за определенных условий, в частности, коронавируса, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее», - рассказал Кравчук.

Глава украинской делегации подчеркнул, что сейчас Украина не ставит на переговорах вопрос о переносе физических встреч ТКГ из Минска.

«Мы говорим о видеоконференции, а для нее нет никакого значения, где она будет проводиться», - отметил он.

 
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