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В течение июля-августа в Украине побывали около 200 тысяч иностранных туристов. Однако после закрытия границ в рамках карантинных мероприятий поток путешественников уменьшился примерно в четыре раза.

Такие данные привела глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив во время встречи с представителями турбизнеса Одессы, сообщает Укринформ.

«В летние месяцы, особенно в июле-августе, сотрудники Госагентства развития туризма наблюдали увеличение количества потока иностранных туристов в Украину. По данным ГПСУ, в эти месяцы к нам прибыли более 200 тысяч туристов. Однако сейчас видим тенденцию к спаду: в течение трех недель сентября, по данным ГПСУ, поток туристов уменьшился примерно в четыре раза», - отметила Олеськив.

По ее словам, Гостуризм будет укреплять сотрудничество с Госпогранслужбой, чтобы регулярно получать статистические данные о том, сколько иностранных туристов посетили Украину. Эти цифры планируют публиковать на Фейсбук-странице ГАРТ.

Олеськив добавила, что в целом украинский турбизнес потерял $1 млрд в результате карантинных мероприятий, связанных с COVID-19.

 
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