Комиссар Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявляет, что ситуация с COVID-19 в некоторых странах ЕС хуже, чем во время пика эпидемии в марте. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает УНИАН.

Сегодня Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) опубликовал отчет об обновленной оценке риска пандемии COVID-19.

В документе отмечается, что показатели заболеваемости COVID-19 в странах ЕС и в Великобритании постоянно растут с августа, а принятые меры не всегда были достаточными для уменьшения или контроля за воздействием коронавирусной инфекции.

Как заявляют в центре, очень важно, чтобы государства ЕС приняли все необходимые меры при первых признаках новых вспышек COVID-19.

«Это включает активизацию тестирования и отслеживания контактов, улучшение надзора за охраной здоровья, обеспечение лучшего доступа к средствам индивидуальной защиты и лекарственным средствам и обеспечения достаточных медицинских возможностей, в соответствии с мерами, представленными комиссией в июле», - говорится в отчете.

Кириакидес заявила: «Новая оценка риска сегодня четко показывает нам, что мы не можем снизить нашу бдительность, поскольку в некоторых государствах-членах наблюдается большее количество случаев, чем в пик (эпидемии COVID-19 - УНИАН) в марте. Совершенно очевидно, что этот кризис не остался позади. Мы находимся в решающем моменте, и каждый должен действовать решительно и использовать те инструменты, которые мы имеем. Это означает, что все государства-члены должны быть готовы начать меры контроля немедленно и в нужное время, при первых же признаках потенциальных новых вспышек. Это может быть наш последний шанс не допустить повторения прошлой весной».

Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон подчеркнула, что в Европе наблюдается тревожный рост количества случаев COVID-19.

«Пока не существует безопасной и эффективной вакцины, быстрая идентификация, тестирование и карантин контактных лиц являются одними из наиболее эффективных мер по уменьшению передачи инфекции. Также обязанность каждого - соблюдать необходимые меры личной защиты, такие как физическое дистанцирование, гигиена рук и пребывание дома во время плохого самочувствия. Пандемия еще далеко не закончена, и мы не должны терять бдительность», - заявила она.

В отчете сказано, что обновленная оценка Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости установила, что такие меры как физическое дистанцирование, гигиена и использование защитных масок для лица оказались недостаточными для уменьшения или управления COVID-19.

В то же время влияние повышенных показателей отличается в зависимости от страны.

«В то время как в некоторых странах увеличение затрагивает преимущественно молодых людей (в возрасте от 15 до 49 лет), что приводит главным образом к легким и бессимптомным случаям, в других странах рост приводит к большему количеству смертей среди пожилых людей. Нынешняя эпидемиологическая ситуация создает опасность для групп риска и медиков и требует немедленных целенаправленных мер», - подчеркивается в отчете.