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Братия Иоанно-Богословского мужского монастыря в селе Сельцо Иршавского района Закарпатской области просит помощи в восстановлении обители.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, в ночь на 23 сентября полностью сгорел главный корпус.

«С грустью сообщаем, что этой ночью случилась большая беда. Братия монастыря осталась без средств для проживания. Просим вашей посильной помощи!», - написали в пресс-службе епархии.

Ознакомиться с реквизитами для помощи можно тут.
ForUm

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