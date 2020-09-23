В Черкасской области 22 сентября был освящен обновленный Свято-Параскевиевский храм в селе Собковка.
Фото: Уманская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Уманской епархии, чин освящения совершил митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон.
Во время Литургии возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия». Участники богослужения помолились также о врачах, борющихся за жизнь и здоровье больных.
После отпуста литургии митрополит Пантелеимон обратился к духовенству и мирянам со словами приветствия и духовного наставления.
Благотворители, потрудившиеся во время проведения ремонтных работ и подготовке храма к Великому освящению, были награждены орденами УПЦ.
Как сообщалось ранее, новые храмы УПЦ были освящены в Харьковской, Тульчинской , Ровенской и Полтавской епархиях Украинской Православной Церкви.
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