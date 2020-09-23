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В сети доступен фильм «История одной любви» о жизни волынского священника УПЦ протоиерея Андрея Дзюбы и его супруги Елены, воспитывающих 14 детей.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, фильм о многодетной семье сняли сотрудники Волынской епархии.

«Жизнь этой семьи поражает, ведь здесь родились и воспитываются 14 детей. Семья является примером мужества, сильной веры в Бога и правильной жизни», — отметили создатели фильма.

 Поженились супруги 19 лет назад. В местном храме отец Андрей служит уже 16 лет.

 

 В фильме священник и его супруга рассказывают о своём знакомстве, трудностях первых лет семейной жизни, о радостях и сложностях многодетности. Слово дали и детям.

 Инициатором создания фильма стал священник Степан Ярема. Съёмки прошли по благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила и при поддержке председателя епархиального отдела по делам семьи протоиерея Петра Базюка.
ForUm

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