Функция «карательного аппарата» в правовом государстве должна лежать исключительно на правоохранительной системе, а безнаказанные избиения на фоне религиозной, национальной, расовой или другой дискриминации могут привести к анархии в стране. Такое мнение выразил глава комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, сообщает «Капитал».

В частности, он прокомментировал инцидент, произошедший в начале сентября в Киеве, где группа нетрезвых молодчиков избила священника Украинской православной церкви. По информации очевидцев, среди нападавших на клирика УПЦ был атошник, который свою агрессию к священнослужителю пояснили тем, что тот является представителем церкви государства-агрессора. Пострадавший заявление в полицию писать отказался со словами «Бог им судья!», хотя и получил серьезные телесные повреждения.

«Как только у нас кто-то берет на себя функцию принимать решения о том, что виноват тот или другой, то это автоматически ведет к краху правоохранительной системы, — заявил Лубинец. — В итоге мы придем просто к суду Линча и вообще к анархии. Поэтому при всем уважении ко всем, я лично осуждаю вообще такое поведение, и считаю, что любой человек не может быть наказан другим человеком. Для этого у нас есть государственная система».

Он также подчеркнул, что в правовом цивилизованном государстве подобные инциденты «невозможны в принципе».

«Это ложный путь, и, если даже кто-то считает, что это поможет Украине, то это наоборот приведет к тому, что общество будет разделяться. Этого точно не нужно допускать. И точно применение силы, так называемый «карательный аппарат», должен быть только в руках государственных органов — и все. Государство должно принимать в этом непосредственное участие», — сказал глава Комитета ВР по правам человека.

При этом он отметил, что вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы.

«Если мы живем в правовом государстве, то у нас есть специальная правоохранительная система для того, чтобы принимать решения по данным вопросам. Если кто-то, молодой или старый, кто был или не был в АТО, считает, что другие люди, которые также были или не были в АТО, в чем-то там виноваты, то он обращается в правоохранительные органы и пишет соответствующее заявление, а правоохранительные органы этим вопросом занимаются», — отметил Лубинец.

Однако, даже, если потерпевший не обратился с заявлением в полицию, правоохранители могут зарегистрировать уголовное производство по факту преступления, пояснил он.

«Даже публикация в СМИ может послужить основанием для того, чтобы Национальная полиция открыла уголовное производство. В ходе расследования, безусловно, будет иметь значение, считает ли потерпевший себя потерпевшим, или не считает. Возможно, именно потому, что человек занимает церковный сан, он и понимает, что наибольшую кару эти люди понесут от Господа. Но, в любом случае, если правоохранительные органы захотят открыть уголовное производство, у них есть для этого все основания», — сказал глава комитета по правам человека.