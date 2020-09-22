Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий просит выделить 25 млн грн из государственного бюджета для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем в 2021 году. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления социально-гуманитарной политики и внутренне перемещенных лиц Минреинтеграции Ирина Калупаха, передает УНИАН.

Она рассказала, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украина входит в десятку стран мира с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц.

«Мы видим, что в новых местах проживания ВПЛ трудно найти работу и жилье. Особенно трудно найти работу женщинам, имеющим детей, которые нуждаются в местах в дошкольных учебных заведениях. То есть проблема трудоустройства стоит очень остро. В том числе и потому, что многие ВПЛ работали на предприятиях в горнодобывающей промышленности в Донецкой и Луганской областях, и на остальной территории Украины мы не можем обеспечить такими же местами трудоустройства», - отметила Калупаха.

По ее словам, в то же время положительным является то, что количество внутренних переселенцев, которые проживают на одном и том же месте в течение последних трех лет и считают себя интегрированными в новую общину, ежегодно растет.

Представительница Минреинтеграции также рассказала, что в Украине введен ряд программ, направленных на обеспечение внутренних переселенцев жильем.

«Одной из этих программ, которой непосредственно занимается Минреинтеграции, является субвенция местным общинам на приобретение временного жилья для ВПЛ. С начала реализации этой программы в 2017 году и по 2019 год временным жильем обеспечено более 800 ВПЛ, в 2020 году мы планируем обеспечить еще 260», - рассказала она.

Калупаха также добавила, что в этом году на эту программу из государственного бюджета было выделено 20 млн грн. «На 2021 год в проекте закона о госбюджете мы заложили 25 млн грн. Мы надеемся, что такое предложение поддержат правительство и Верховная Рада и мы сможем стать еще на шаг ближе к решению жилищной проблемы ВПЛ», - подчеркнула она.

«На 2021 год в проекте закона о госбюджете мы заложили 25 млн грн. Мы надеемся, что такое предложение поддержат правительство и Верховная Рада и мы сможем стать еще на шаг ближе к решению жилищной проблемы ВПЛ», - сказала Калупаха

По словам Калупахи, в этом году правительством была впервые предусмотрена компенсация лицам, жилье которых было разрушено в результате агрессии России на Донбассе. «Сейчас мы готовим все сопроводительные документы, которые позволят нам реализовывать эту программу, и будем переходить к ее реализации. В 2020 году на эту программу предусмотрено 20 млн грн», - уточнила чиновница.

«Мы готовим все сопроводительные документы, которые позволят нам реализовывать эту программу, и будем переходить к ее реализации», - отметила Калупаха.