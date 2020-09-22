также в разделеОбщество
Президент подписал закон об усилении наказания за угон авто
Степанов: Медики получат повышенную зарплату в конце сентября 12
На Закарпатье задержал интернет-агитатора, призывавшего к свержению власти 11
В Минздраве объяснили, почему долго делают тесты на коронавирус 13
В Украине запускают единый электронный билет SmartTicket 48
К ослаблению карантина готовы только две области 13
Главного патрульного Донетчины подозревают в незаконном хранении боеприпасов 10
ООН рекомендует Украине из-за пандемии амнистировать часть осужденных 15
Синоптики предупредили о заморозках 29
В Госгеокадастре призвали украинцев не спешить с продажей земли 18
Пограничники задержали группу хасидов, которые прятали свои документы 16
Минздрав предлагает повысить тариф на предоставление первичной медпомощи 18
Степанов о фестивале в Запорожье: Это трэш какой-то 16
В Польше украинец пытался получить $7 миллионов компенсации, инсценировав свою смерть 16
На карантине расходы украинцев уменьшились на 10% 9
Гендиректора промпредприятия из ОРЛО обвинили в финансировании оккупантов 15
Инфекционист: В Украине растет число смертей от COVID-19 среди молодых 24
Нардеп Скороход призвала к показательным арестам лжеактивистов 58

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий просит выделить 25 млн грн из государственного бюджета для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем в 2021 году. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления социально-гуманитарной политики и внутренне перемещенных лиц Минреинтеграции Ирина Калупаха, передает УНИАН.

Она рассказала, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украина входит в десятку стран мира с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц.

«Мы видим, что в новых местах проживания ВПЛ трудно найти работу и жилье. Особенно трудно найти работу женщинам, имеющим детей, которые нуждаются в местах в дошкольных учебных заведениях. То есть проблема трудоустройства стоит очень остро. В том числе и потому, что многие ВПЛ работали на предприятиях в горнодобывающей промышленности в Донецкой и Луганской областях, и на остальной территории Украины мы не можем обеспечить такими же местами трудоустройства», - отметила Калупаха.

По ее словам, в то же время положительным является то, что количество внутренних переселенцев, которые проживают на одном и том же месте в течение последних трех лет и считают себя интегрированными в новую общину, ежегодно растет.

Представительница Минреинтеграции также рассказала, что в Украине введен ряд программ, направленных на обеспечение внутренних переселенцев жильем.

«Одной из этих программ, которой непосредственно занимается Минреинтеграции, является субвенция местным общинам на приобретение временного жилья для ВПЛ. С начала реализации этой программы в 2017 году и по 2019 год временным жильем обеспечено более 800 ВПЛ, в 2020 году мы планируем обеспечить еще 260», - рассказала она.

Калупаха также добавила, что в этом году на эту программу из государственного бюджета было выделено 20 млн грн. «На 2021 год в проекте закона о госбюджете мы заложили 25 млн грн. Мы надеемся, что такое предложение поддержат правительство и Верховная Рада и мы сможем стать еще на шаг ближе к решению жилищной проблемы ВПЛ», - подчеркнула она.

«На 2021 год в проекте закона о госбюджете мы заложили 25 млн грн. Мы надеемся, что такое предложение поддержат правительство и Верховная Рада и мы сможем стать еще на шаг ближе к решению жилищной проблемы ВПЛ», - сказала Калупаха

По словам Калупахи, в этом году правительством была впервые предусмотрена компенсация лицам, жилье которых было разрушено в результате агрессии России на Донбассе. «Сейчас мы готовим все сопроводительные документы, которые позволят нам реализовывать эту программу, и будем переходить к ее реализации. В 2020 году на эту программу предусмотрено 20 млн грн», - уточнила чиновница.

«Мы готовим все сопроводительные документы, которые позволят нам реализовывать эту программу, и будем переходить к ее реализации», - отметила Калупаха.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги