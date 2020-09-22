В Харькове правоохранители задержали преступника, совершившего семь краж из храмов в разных регионах Украины.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области, украденные иконы и другое церковное имущество злоумышленник сбывал в интернете.

«31-летний мужчина был объявлен в розыск в марте этого года. Злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи уличили его в 7 преступлениях, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Вор проникал в храмы, откуда похищал иконы и другие ценные вещи. Затем с помощью сети интернет подыскивал покупателей на церковное имущество», – рассказали в пресс-службе полиции.

Чтобы полиция не смогла выйти на его след, злоумышленник скрывался, менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми.

Преступника задержали и передали в Новобаварский отдел полиции для дальнейшего помещения в СИЗО.