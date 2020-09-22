также в разделеРелигия
На Полтавщине освятили новый храм УПЦ 8
95-летнего старца Аврамия похоронили в Киево-Печерской лавре 8
На Ровенщине освящен храм УПЦ, построенный за 100 дней, вместо двух храмов, захваченных ПЦУ 22
Преподаватель КДА объяснил, чему учит пример родителей Пресвятой Богородицы 10
Митрополит Антоний объяснил, насколько важно не терять время впустую 12
На Харьковщине и Винничине освящены новые храмы УПЦ 19
Предстоятель УПЦ освятил место под храм в Киевском институте интеллектуальной собственности и права 9
Нужно не говорить, а общаться: на форуме «Люди мира» искали пути примирения 18
В Запорожье окропили святой водой площадь, на которой прошел ЛГБТ-прайд 22
Академический храм КДАиС отметил престольный праздник 11
В РПЦ отреагировали на заявление секретаря СНБО относительно форума "Люди мира" 17
Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира» 12
Митрополит Онуфрий: Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение 12
В Тернопольской области освятили новый храм, построенный вместо захваченного 13
Предстоятель УПЦ рассказал, в чем выражается настоящая любовь к Богу 8
Церковь обеспокоена присоединением Украины к проекту «Партнерство Биарриц» 11
Митрополит Антоний рассказал, как правильно провести праздник Рождества Богородицы 21
Управделами УПЦ объяснил, почему миротворчество – обязанность каждого 26

В Харькове правоохранители задержали  преступника, совершившего семь краж из храмов в разных регионах Украины.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области, украденные иконы и другое церковное имущество злоумышленник сбывал в интернете.

«31-летний мужчина был объявлен в розыск в марте этого года. Злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи уличили его в 7 преступлениях, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Вор проникал в храмы, откуда похищал иконы и другие ценные вещи. Затем с помощью сети интернет подыскивал покупателей на церковное имущество», – рассказали в пресс-службе полиции.

Чтобы полиция не смогла выйти на его след, злоумышленник скрывался, менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми.

Преступника задержали и передали в Новобаварский отдел полиции для дальнейшего помещения в СИЗО. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги