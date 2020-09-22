также в разделеРелигия
95-летнего старца Аврамия похоронили в Киево-Печерской лавре
На Ровенщине освящен храм УПЦ, построенный за 100 дней, вместо двух храмов, захваченных ПЦУ 14
Митрополит Антоний объяснил, насколько важно не терять время впустую 7
На Харьковщине и Винничине освящены новые храмы УПЦ 10
Предстоятель УПЦ освятил место под храм в Киевском институте интеллектуальной собственности и права 9
Нужно не говорить, а общаться: на форуме «Люди мира» искали пути примирения 17
В Запорожье окропили святой водой площадь, на которой прошел ЛГБТ-прайд 22
Академический храм КДАиС отметил престольный праздник 11
В РПЦ отреагировали на заявление секретаря СНБО относительно форума "Люди мира" 17
Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира» 12
Митрополит Онуфрий: Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение 12
В Тернопольской области освятили новый храм, построенный вместо захваченного 13
Предстоятель УПЦ рассказал, в чем выражается настоящая любовь к Богу 8
Церковь обеспокоена присоединением Украины к проекту «Партнерство Биарриц» 11
Митрополит Антоний рассказал, как правильно провести праздник Рождества Богородицы 21
Управделами УПЦ объяснил, почему миротворчество – обязанность каждого 26
Православные сегодня празднуют Рождество Богородицы 15
В Святогорской лавре сегодня состоится Международный гражданский форум «Люди мира» - стали известны темы обсуждения 12

Родители Девы Марии Иоаким и Анна показали пример надежды на Бога, твердой веры и терпения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии протоиерей Андрей Ухтомский в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Пример этой семьи — утешение для бездетных и  надежда на Бога. Православная Церковь молится Иоакиму и Анне о даровании детей таким родителям, которые с терпением перенесли насмешки за свою бездетность, как будто они были грешнее других людей, сохранили и донесли свою нереализованную родительскую любовь, воспитав Родительницу Жизни», - отметил священник.

Он напомнил жизнеописание родителей Богородицы.

Предание гласит, что родители Пресвятой Богородицы, которые, по-видимому, сначала жили в Галилее, позже приехали поселиться в Иерусалиме. Иоакиму запрещено было приносить жертву в храм из-за бездетности как свидетельстве отверженности Богом, из-за чего он удалился в пустыню, где находился в молитве на протяжении сорока дней. Анна также опечалилась еще больше после упреков со стороны своей служанки по имени Иудифь и молилась Богу о даровании ребенка, подобно Сарре, жене патриарха Авраама.

Явившийся Иоакиму Ангел в пустыне возвестил о рождении от него Божией Матери. Также Анна вскоре узнала об этом. По истечении сорока дней Иоаким и Анна встретились у Золотых ворот Иерусалима и возрадовались о том, что их молитвы услышаны и у них будет младенец.

Древнее иудейское предание сохранило традицию о том, что ребенку, рожденному от пожилой матери, потерявшей надежду на потомство, уготованы великие дела. Параллели встречаются в Ветхом Завете в случае с Анной, матерью Самуила, и в Новом Завете в случае родителей святого Иоанна Крестителя.

«Иоаким и Анна показали пример надежды на Бога и твердой веры, а также и терпения «поношение безчадства», как повествуется в кондаке празднику Рождества Божией Матери. Прп. Андрей, епископ Критский, в проповеди на Рождество Божией Матери так восхваляет веру Иоакима и Анны: они «...сетовали о том, что не имели преемника рода своего, тем не менее искра надежды еще не погасла в них совершенно: оба они воссылали молитву к Богу о даровании им чада для продолжения семени их, — оба подражая услышанной некогда молитве Анны (матери пророка Самуила)... И не оставляли они своих усилий, пока не получили желаемого», - заключил протоиерей Андрей Ухтомский.

Православная Церковь почитает праведных Иоакима и Анну на следующий день после праздника Рождества Божией Матери. Ежедневное поминовение праведных родителей, именуемых богоотцами, происходит на отпусте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги