Митрополит Онуфрий Церкви участие в празднике по случаю начала учебного года и посвящения в первокурсники в Киевском институте интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия», а также освятил место строительства храма преподобного Сергия Радонежского на территории учебного заведения.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на празднике Предстоятеля сопровождали ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр, епископ Бородянский Марк и секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук.

Блаженнейший Онуфрий пожелал будущим юристам во время обучения земным наукам не забывать о Боге и просить у Него премудрости духовной.

«Это большой день для многих студентов, которые впервые ступили на территорию этого заведения, которое для них станет на какой-то период домом, – сказал Предстоятель. – Желаю вам, дорогие студенты, чтобы вы, обучаясь земной мудрости, земным наукам права, пытались, насколько возможно, не забывать о Боге, молиться Богу, заходили в храм и просить у Него премудрости духовной. И если у вас соединится земная мудрость с духовной, то вы будете настоящими специалистами, которые будут полезны для себя, для тех, кто нас окружает и для нашей Родины Украины. Пусть Господь всех нас бережет».

Руководство учебного заведения выразило благодарность Блаженнейшему Онуфрию за благословение.

«Для нас важны не только условия, в которых учатся наши студенты и работают преподаватели, кроме этого мы заботимся о духовном воспитании наших студентов. От имени всего студенчества и научно-педагогического коллектива, спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за инициативу и поддержку в строительстве храма преподобного Сергия Радонежского на территории Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" и выражаем слова благодарности Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию за благословение и освящение места строительства, на котором впоследствии мы увидим храм», - отметили в пресс-службе учебного заведения.