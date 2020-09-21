В Запорожье на месте проведения одиозного ЛГБТ-прайда, священнослужители епархии совершили молебен и окропили центральную площадь города святой водой.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, ЛГБТ-прайд состоялся, несмотря на резко негативную реакцию и многочисленные протесты горожан.

«На сегодняшний день, когда в нашем богоспасаемом граде Запорожье приверженцы содомского греха совершили осквернение в виде так называемого ЛГБТ-прайда, мы прибыли сюда, чтобы отслужить данный молебен.

По поводу однополых связей между людьми Священное Писание говорит предельно четко, осуждая их как мерзость перед Богом. При этом мы не выступаем против людей, которые избрали для себя противоестественные формы сексуального общения. Напротив, молимся о их вразумлении. Мы выступаем за то, чтобы содомский грех не преподносился как норма и не пропагандировался на государственном уровне. В Православной Церкви существует давняя традиция повторного освящения того или иного места в том случае, если его осквернили. Именно поэтому мы и совершили это богослужение», – прокомментировал протоиерей Геннадий Елин.