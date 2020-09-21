Православная церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием полностью зависима не только от Константинопольского патриархата. Огромное влияние в ней имеют определенные структуры США. В том числе, возможно, и ЦРУ.

Такое мнение высказал настоятель Храма святых мучениц Вери, Надежды, Любови и их матери Софии УПЦ КП отец Сергий, который сначала поддерживал создание ПЦУ, но очень быстро разочаровался в этой церкви сообщает Telegram-канал Раскольникофф.

«Я просто смотрю и анализирую то, что происходит сегодня в жизни этой церкви (ПЦУ – ред.). Вижу, когда из Америки приезжают определенные деятели и говорят о том, что нужно поддерживать именно эту церковь. Сам митрополит Епифаний подучал награду также в Америке. Влияние именно этих структур, я думаю, в середине ПЦУ есть. И такое влияние на эту церковь есть в первую очередь из-за того, что она была основана при участии Петра Порошенко», - отметил отец Сергий.

При этом, добавил, что для Порошенко ПЦУ была всего лишь политическим проектом.

«Мы видим также, что сам Петр Алексеевич был несамостоятельным политическим деятелем в середине нашего государства. Эта церковь была для него определенным проектом. И именно это стало причиной того, что сейчас происходит в середине этой церкви, потому что была примешана политика», - добавил отец Сергий.

Также, по его словам, Томос не приблизил автокефалию православия в Украине. Наоборот, церковный мир стал еще более зависимым.