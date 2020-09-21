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На Тернопольщине в селе Башуки освятили новый храм Украинской Православной Церкви, построенный вместо захваченного представителями УПЦ КП.

Фото: БФ «Фавор»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на БФ «Фавор», освящение нового храма в честь Архистратига Михаила совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

«В 2015 году православная община села Башуки вместе с настоятелем пережили незаконную перерегистрацию и захват храма. Пять лет община шла к этом дню, пять лет молитв и трудов, не прошедших зря. С Божией помощью вместе они смогли сотворить свое маленькое чудо – возвести храм Божий. Архангел Михаил – защитник веры. Пусть же он всегда незримо хранит новую обитель и всех в ней прибывающих», – отметили в фонде.

Как сообщалось, в 2015 году сторонники УПЦ КП совершили силовой захват храма УПЦ в селе Башуки. Борьба за храм, в которой активное участие принимали представители областной власти, продолжалась 2 года. 

21 ноября 2017 года митрополит Сергий освятил земельный участок для строительства нового храма, однако лишь в 2018 году прихожанам УПЦ удалось добиться повторной регистрации своей общины. К строительству нового храма верующие приступили 20 октября 2018 года.
ForUm

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