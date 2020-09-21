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Корабельная тактическая группа ВМС ВС Украины приступила к практическому выполнению задач в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия 2020», сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В месте постоянного базирования экипажи кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу. Выдвигаясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла судоходным каналом Бугского лимана, после чего исполнила элементы общего маневрирования в море.

Тренировка продолжились и во время якорной стоянки на незащищенном рейде. Уже в темное время суток военные моряки с помощью корабельного оборудования осуществили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовку кораблей группы друг к другу.

В общем, морская компонента СКШУ «Объединенные усилия 2020» предусматривает выполнение комплекса практических задач в акватории Черного моря. В частности, команды кораблей отечественного флота отработают переход морем в костюмах и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минно-опасных водных участков, меры противоподводной диверсионной борьбы, высадку морского десанта на необорудованный участок побережья и другие.

Все мероприятия в море проводятся в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений и под четким руководством органов управления стратегического и оперативного уровней.
ForUm

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