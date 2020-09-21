Мы должны думать о Боге в молитве, мы должны исполнять Божественные заповеди, которые Бог дает нам, чтобы мы через эти заповеди свидетельствовали свою верность Богу.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

«В Евангелии Господь нам напоминает о главной заповеди в Законе Божием – любви к Богу (Мф. 22: 35-46). Любовь, которая выражается не только в мыслях, которая должна быть свидетельством всей человеческой жизни. Мы должны думать о Боге в молитве, мы должны исполнять Божественные заповеди, которые Бог дает нам, чтобы мы через эти заповеди свидетельствовали свою верность Богу», – сказал митрополит Онуфрий.

Исполнение второй заповеди – возлюби ближнего своего, как самого себя, невозможно без выполнения первой, подчеркнул он.

«Если человек не выполняет первую заповедь, то есть не любит Бога, то он не может любить ближнего. Любовь к ближнему подобна любви к Богу, а если я не питаю любви к Богу, то чему моя любовь к ближнему будет подобна?. Тот человек, который не любит Бога и говорит, что любит ближнего – обманывает и себя, и других, потому что «без любви к Богу любовь к ближнему является коммерцией, это всегда что-то "я даю тебе в надежде, что ты мне вернешь такое же, а может и больше"», – пояснил Предстоятель.

По слову Блаженнейшего, истинная Божественная любовь к ближнему – духовная, жертвенная, когда человек делает добро, жертвует собой ради ближнего и не ждет ничего взамен, – «может быть тогда, когда человек Бога знает и любит, потому что тогда он знает, что Бог принес себя в жертву за наши грехи, знает, что Бог любит, когда и человек собой жертвует». Такая любовь, добавил он, приносит пользу всем – и тому, кто любит, и тому, кто является любимым.

Он подчеркнул, что истинная любовь к Богу должна выражаться не в декларациях, а в жизни по заповедям Божьим, которые являются не «капризами Бога», а благом для человека.

«Бог есть любовь, Бог есть милосердие, Бог есть добро, Бог есть источник всех благ, которыми мы живем, и он не заслуживает, чтобы мы за это ему платили неуважением, обидами», – сказал Блаженнейший Митрополит.

«Даже если они сегодня не модны, если над ними сегодня, может, смеются или насмехаются – не надо на это смотреть. Надо жить по Божественным законам. Это будет лучшее проявление нашей любви к Богу», - подытожил Предстоятель УПЦ.