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В Свято-Успенской Святогорской лавре в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Международный день мира состоится Международный гражданский форум «Люди мира».

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, участниками мероприятия станут жители Украины и других стран, которые заинтересованы в разработке программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Донбассе.

Известные украинцы, общественные деятели, эксперты в разных сферах жизни, жители Донбасса в своих выступлениях раскроют необходимость выстраивания концепции мирного будущего Донбасса и Востока Украины, как будущего всей Украины, обсудят воспитание и образование детей Донбасса как одной из наиболее пострадавшей категорий населения во время военных конфликтов.

Одним из блоков обсуждения на Форуме станут темы, посвященные развитию здравоохранения в регионе и духовного развития как важнейшего условия скорейшей нормализации мирной жизни.

Кроме того, спикеры Форума рассмотрят возможности международного сотрудничества по восстановлению Донбасса и Востока Украины, а также действия по предотвращению экологической и гуманитарной катастрофы региона.

Как сообщалось ранее, форум «Люди мира» предусматривает мультимедийный формат, который объединит участников из разных стран. Начало форума 21 сентября в 14.00. Прямую трансляцию можно смотреть на ютуб-канале «Люди мира».
ForUm

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