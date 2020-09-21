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Вопрос по поводу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе отложили, но полностью с повестки дня не сняли, поскольку Украине нужна помощь.

Об этом заявил в эфире телеканала Прямой вице-премьер-министр Алексей Резников, передает Укринформ.

По словам Резникова, миротворческая миссия на Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран «нормандской четверки».

«Но тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование», - отметил министр.

Резников напомнил, что вопрос миротворцев «обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН». По его словам, тогда обсуждалось, какой характер будет у этой миссии — установление мира или его поддержание, а также где именно будут присутствовать миротворцы: по всему Донбассу, на линии разграничения или у границы с РФ.

«Был спор двух позиций. Конечно, украинская сторона пыталась максимально получить, российская — минимально, и где-то посередине теоретически могли сойтись, но что-то не помогло», — заявил Резников.

Он подчеркнул, что Украине нужна помощь, потому что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не всегда справляется и что вопрос о введении миротворцев ООН нужно обсуждать на уровне лидеров стран.
ForUm

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