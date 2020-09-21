На канадско-американской границе задержали женщину, которая на прошлой неделе могла послать в Белый дом письмо с ядом.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах США.

«Женщину, которую подозревают в отправке президенту США Дональду Трампу письмо с ядом рицином, арестовали при попытке попасть из Канады в США на пограничном пункте пропуска в штате Нью-Йорк», - утверждает телеканал.

Отмечается, что женщина имела при себе оружие и была арестована американской стороной.

«Ожидается, что прокурор США в Вашингтоне выдвинет против нее обвинения», - отмечается в материале.

В субботу, 19 сентября охрана Белого дома обнаружила опасный сверток с рицином в почтовом отправлении, которое поступило на имя президента США. Для определения содержимого пакета были осуществлены специальные тесты, подтвердившие наличие рицина.

По предварительной информации, письмо пришло из городка Сейнт-Убер, что в пригороде Монреаля.