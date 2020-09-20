В понедельник, 21 сентября, православные празднуют Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Фото:lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в этот день в Киево-Печерской лавре совершат пять Божественных литургий.

6.30 - Крестовоздвиженский храм;

7.00 - Трапезный храм: (прямая трансляция);

8.00 - Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»;

8.30 (прямая трансляция) - Успенский собор;

9.40 - Храм преподобного Сергия Радонежского.

***Рождество Богородицы - первый двунадесятый праздник в новом церковном году.

В этот день все православные христиане стараются прийти на праздничные богослужения и приобщиться Святых Христовых Таин.

Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица появилась на свет от праведной четы: Иоакима и Анны. Долгое время у благочестивых супругов не было детей. В те времена считалось, что если супруги бездетны, значит, они прогневали Господа.

Иоаким и Анна не переставали надеяться на Бога и горячо молились о том, чтобы Он послал им чадо, несмотря на их преклонный возраст.

Молитвы праведников были услышаны Небесным Отцом: Ангел Господень возвестил супругам, что у них родится Дочь Благословенная выше всех земных дочерей. По воле Бога так и произошло.

Праведники дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.