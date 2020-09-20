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Китай планирует осуществить запуск лунного зонда Чанъэ-5. Об этом сказал заместитель главного конструктора китайской лунной программы Юй Дэнъюнь, сообщило накануне Синьхуа.

По его словам, подготовка проходит в штатном режиме, а также, что зонд Чанъэ-5 совершит мягкую посадку на Луну и доставит образцы обратно на Землю.

Нынешняя лунная программа Китая состоит из трех этапов: выхода на орбиту, прилунения и возвращения на Землю, два из которых уже были успешно завершены, добавил он.

Ожидается, что зонд Чанъэ-5 осуществит забор проб грунта с поверхности Луны, совершит взлет, сближение и стыковку на лунной орбите, а затем на высокой скорости войдет в атмосферу Земли, ознаменовав прорыв в аэрокосмической истории Китая, отметил Юй Дэнъюнь.

По его словам, Китай проводит дальнейшие функциональные проверки для исследования и разработки космической станции и пилотируемой лунной миссии, а также планирует создать беспилотную лунную исследовательскую станцию для пилотируемых посадок на Луну.
ForUm

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