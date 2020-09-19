Из всего ювелирного ассортимента серьги особенно приглянулись модницам. Вот уже тысячи лет они не покидают лидерских позиций. Раньше это были весьма примитивные украшения, но сейчас ювелиры проявляют максимум фантазии.

Большие, маленькие, с камнями или без – эти характеристики можно перечислять еще долго. Каждая модница найдет для себя свою пару аксессуаров, а некоторые могут приобрести сразу несколько. Вот только стоит знать определенные хитрости выбора, чтобы без проблем найти золотые серьги в Киеве и они станут вашими любимыми. С советами «Оникс» получите максимум удовольствия от покупки. А еще можете выгодно пополнить шкатулку, поскольку действуют акции: -15% на 1 украшение, -20% на 2, -25% на 3 аксессуара.

Как правильно выбирать сережки?

Возраст

Девочкам подбирайте максимально аккуратные и скромные изделия. Здесь приветствуется яркое оформление. Например, цветы, фрукты, мультяшные персонажи.

Девушкам подходят легкие и лаконичные модели. Здесь не должно быть слишком массивных камней. Если тут и присутствуют вставки, то аккуратные.

Женщины стараются выбирать более классические изделия. Им стоит отказаться от бижутерии. Что касается керамики, с ней нужно быть максимально осторожными.

Форма лица

Модницы тщательно подбирают украшения, чтобы выгодно подчеркнуть достоинства фигуры.

Обладательницам формы лица в виде правильного овала сильно повезло. Им идут абсолютно все аксессуары. Вот только стоит быть более осторожными со слишком удлиненными моделями, чтобы еще больше не вытянуть лицо.

Лицо напоминает круг, тогда его нужно немного вытянуть. Старайтесь выбирать удлиненные модели. А еще подходят сережки с зауженными концами.

Форма больше напоминает квадрат, тогда острые черты лица нужно зрительно смягчить. Круглые сережки, пусеты будут в самый раз. Также выбирайте модели с зауженным низом.

Если лицо напоминает треугольник, тогда обратите внимание на круглые модели. Также подходят висюльки с необычными формами.

Цветотип

Главный акцент сделан на глаза. Поэтому при выборе сережек с камнями учитывайте оттенок глаз.

Универсальными аксессуарами считаются изделия с прозрачными вставками. Они подходят каждой моднице. Если говорить о цветных вариантах, то стоит помнить о некоторых моментах.

Голубоглазым подходят камни схожих оттенков. Так стоит отметить топазы, сапфиры, аквамарины.

Зеленоглазым больше подходят изумрудные или лиловые тона.

Карие глаза хорошо подчеркнут камни теплых тонов.

Если ориентироваться на эти хитрости, выбрать те самые серьги будет довольно легко и просто. С такими украшениями любой образ заиграет новыми красками, а «Оникс» всегда посоветует много моделей.