Из всего ювелирного ассортимента серьги особенно приглянулись модницам. Вот уже тысячи лет они не покидают лидерских позиций. Раньше это были весьма примитивные украшения, но сейчас ювелиры проявляют максимум фантазии.
Большие, маленькие, с камнями или без – эти характеристики можно перечислять еще долго. Каждая модница найдет для себя свою пару аксессуаров, а некоторые могут приобрести сразу несколько. Вот только стоит знать определенные хитрости выбора, чтобы без проблем найти золотые серьги в Киеве и они станут вашими любимыми. С советами «Оникс» получите максимум удовольствия от покупки. А еще можете выгодно пополнить шкатулку, поскольку действуют акции: -15% на 1 украшение, -20% на 2, -25% на 3 аксессуара.
Как правильно выбирать сережки?
Возраст
Девочкам подбирайте максимально аккуратные и скромные изделия. Здесь приветствуется яркое оформление. Например, цветы, фрукты, мультяшные персонажи.
Девушкам подходят легкие и лаконичные модели. Здесь не должно быть слишком массивных камней. Если тут и присутствуют вставки, то аккуратные.
Женщины стараются выбирать более классические изделия. Им стоит отказаться от бижутерии. Что касается керамики, с ней нужно быть максимально осторожными.
Форма лица
Модницы тщательно подбирают украшения, чтобы выгодно подчеркнуть достоинства фигуры.
- Обладательницам формы лица в виде правильного овала сильно повезло. Им идут абсолютно все аксессуары. Вот только стоит быть более осторожными со слишком удлиненными моделями, чтобы еще больше не вытянуть лицо.
- Лицо напоминает круг, тогда его нужно немного вытянуть. Старайтесь выбирать удлиненные модели. А еще подходят сережки с зауженными концами.
- Форма больше напоминает квадрат, тогда острые черты лица нужно зрительно смягчить. Круглые сережки, пусеты будут в самый раз. Также выбирайте модели с зауженным низом.
- Если лицо напоминает треугольник, тогда обратите внимание на круглые модели. Также подходят висюльки с необычными формами.
Цветотип
Главный акцент сделан на глаза. Поэтому при выборе сережек с камнями учитывайте оттенок глаз.
Универсальными аксессуарами считаются изделия с прозрачными вставками. Они подходят каждой моднице. Если говорить о цветных вариантах, то стоит помнить о некоторых моментах.
- Голубоглазым подходят камни схожих оттенков. Так стоит отметить топазы, сапфиры, аквамарины.
- Зеленоглазым больше подходят изумрудные или лиловые тона.
- Карие глаза хорошо подчеркнут камни теплых тонов.
Если ориентироваться на эти хитрости, выбрать те самые серьги будет довольно легко и просто. С такими украшениями любой образ заиграет новыми красками, а «Оникс» всегда посоветует много моделей.
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