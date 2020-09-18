В течение II квартала 2020 года валовой внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долл. США - до 122,8 млрд долл. США (по сравнению с началом года - на 1,1 млрд долл. США), сообщает пресс-служба Национального банка.

Так, по данным Нацбанка, относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,71% на конец I квартала (на начало года долг составлял 78,6%).

Рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств: государственного сектора на 1,4 млрд долл. США (до 52,9 млрд долл. США, или 33,9% от ВВП) частного сектора на 1,1 млрд долл. США (до 69.9 млрд долл. США, или 44,8% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления выросли на 1,3 млрд долл. США - до 46,0 млрд долл. США (29,5% от ВВП) за счет получения внешнего финансирования от МВФ по новой программе Stand-by (2,1 млрд долл. США) и от ЕС (0,6 млн долл. США). В то же время задолженность по ОВПД перед нерезидентами уменьшилась на 1,4 млрд долл. США.

Внешний долг центрального банка во II квартале 2020 уменьшился на 54 млн долл. США в результате курсовых изменений и на конец второго квартала 2020 составил 6,9 млрд долл. США (4,5% от ВВП).

В целом в результате курсовых изменений во II квартале 2020 внешние обязательства государственного сектора выросли на 0,4 млрд долл. США, из которых за счет изменения курса гривни - на 0,3 млрд долл. США, СДР - 72 млн долл. США.

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в втором квартале увеличился на 0,2 млрд долл. США - до 4,2 млрд долл. США (2,7% от ВВП) преимущественно за счет увеличения задолженности по долгосрочным кредитам (0,2 млрд долл. США).

Объем внешнего долга других секторов экономики в течение II квартала 2020 сократился на 0,8 млрд долл. США до 52,4 млрд долл. США (33,7% от ВВП).