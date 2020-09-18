Министр здравоохранения Максим Степанов может участвовать в местных выборах, поскольку это не запрещено законом, заявил премьер Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

«Об участии в местных выборах членов правительства. Это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет. В случае участия в агитационных мероприятиях для этого необходимо будет брать отпуск. Сейчас такие мероприятия не планируются», - приводит слова Шмыгаля Радио Свобода.

16 сентября министр Степанов подтвердил, что будет баллотироваться от «Слуги народа» в Одесский областной совет.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.