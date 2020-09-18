Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область провел во Львове совещание с руководителями правоохранительных органов на местах по противодействию коррупционным преступлениям. В частности, речь шла о разоблачении и наказании за деятельность конвертационных центров, нанесении ущерба объектам государственной собственности, в том числе – десяткам объектов НАК «Нафтогаз Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

На территории Львовской области расположено значительное количество объектов инфраструктуры стратегического и бюджетообразующего предприятия НАК «Нафтогаз», которые подвергаются постоянным противоправным действиям. В результате государство несет многомиллионные убытки.

Несмотря на десятки уголовных производств, результаты неутешительные, заявил Зеленский.

Также президент обратил внимание на незаконную вырубку лесов, которую удалось преодолеть лишь частично и которая сегодня все еще довольно активно ведется на Львовщине. Отдельно Зеленский отметил необходимость особого контроля на таможне. Глава государства подчеркнул, что не желает часто менять руководителей правоохранительных органов, но при необходимости придется делать это для борьбы с коррупцией и достижения результатов.

«На сегодня у нас есть все возможности, чтобы правоохранительная система была чистой, стабильной и помогала. Я поддерживаю двухнедельный срок – показать результат и действительно показать обществу во Львовской области, что правоохранительная система может быть в стране такой, чтобы народ гордился. Пришло время и возможность защитить честь правоохранителей», - сказал президент.

Зеленский также отметил необходимость сотрудничества правоохранителей с областной государственной администрацией.

«У нас есть возможность работать одной командой», - добавил он.