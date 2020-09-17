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Сегодня около 16:00 произошел взрыв в ресторане «Канапа» по адресу Андреевский спуск, 19, сообщает Киев Оперативный.

По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования.

Двух пострадавших были госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте работает полиция, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

Информация о взрыве поступила в столичную полицию в 16:06.

По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. В результате взрыва пострадали два человека.

На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.
ForUm

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