Сегодня около 16:00 произошел взрыв в ресторане «Канапа» по адресу Андреевский спуск, 19, сообщает Киев Оперативный.
По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования.
Двух пострадавших были госпитализированы в больницу.
Сейчас на месте работает полиция, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.
Информация о взрыве поступила в столичную полицию в 16:06.
По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. В результате взрыва пострадали два человека.
На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время