Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения СМИ о заочном аресте польской стороной российских диспетчеров и последующем требовании об их выдаче.

«Данный путь тупиковый, он никакой перспективы не имеет», - отметил источник. По его словам, российская сторона «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это»

«Все, что можно, российская сторона по этому делу выполнила», - добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что в минувшую среду, 16 сентября, Генпрокуратура Польши объявила, что намерена добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров.

«Следственная группа № 1 Генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту «Смоленск-Северный», - заявила накануне журналистам пресс-секретарь надзорного ведомства Польши Эва Бялик.

Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

Бялик сказала, что «обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

Ранее польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.

Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица, разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский с супругой Марией.

В середине апреля 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет о Смоленской катастрофе, в котором говорится, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.