Каждой женщине посчастливилось испытать радость материнства. Беременность — многозначащий и непростой период, сопровождающийся серьезными физиологическими и эмоциональными перестройками в организме. В этот особый период женщина нуждается в заботе и поддержке. Выносить и произвести на свет здорового карапуза — миссия не из легких, следует в период беременности следить за своим состоянием здоровья и здоровьем будущего малыша.

Во время беременности женщины испытывают боли в спине, ломоту в ногах, обрюзглости и прочие неприятные ощущения. Поправить здоровье, расслабиться и восстановить силы поможет правильный массаж для беременных в СПА-центре Royal Thai SPA. Специальный массаж в период вынашивания малыша — большая польза как для матери, так и для будущего карапуза. Процедура позволит уменьшить или даже устранить болевые ощущения, значительно улучшить самочувствие и начать подготовку к родам.

Массаж спины во время беременности: польза или вред

Будущие мамы часто задаются вопросом, разрешена ли процедура и не нанесет ли она вред будущему малышу. Сеансы массажа проводятся только высококвалифицированными массажистами после предварительного заключения гинеколога. Массирование выполняется с низкой интенсивностью движений, также исключено воздействие на живот.

В отличие от стандартного мероприятия, массаж спины для беременных имеет ряд особенностей. К его главным достоинствам относятся следующие:

улучшение кровообращения и лимфотока;

улучшение метаболизма;

выведение переизбытка жидкости из организма;

улучшение состояния кожи;

снятие усталости;

нормализация эмоционального состояния и пр.

Расслабляющий массаж показан при поясничном лордозе, особенно необходимы, если есть отеки и часто ощущается тяжесть в ногах, боли в позвоночнике, а также при постоянном спутнике беременной женщины — болях в спине.

Несмотря на всю пользу, процедура массажа при беременности имеет и противопоказания, к числу которых относятся:

токсикоз и варикоз;

повышенная температура;

высокое артериальное давление;

болезни кожи;

проблемы с сердцем и сосудами.

При проведении массажа возможные риски сводятся к минимуму. Поэтому нельзя проводить сеансы во время ОРВИ с повышенной температурой тела и воспалением лимфатических узлов. Также не рекомендуется делать процедуру в первом триместре, чтобы не навредить малышу.

В процессе сеансов массажа категорически запрещено использовать вибрационные методы и электромассажеры. С осторожностью следует использовать масла во время массажа спины при беременности, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

Основополагающие правила проведения массажа спины беременным

Ощутимый эффект процедуры почувствуется за пару сеансов при соблюдении правил. Все начинается с выбора правильного и удобного положения для женщины (на боку, под живот кладут подушку для дополнительного комфорта). Массирование тела не должно вызывать болевые ощущения, прикосновения массажиста мягкие и энергичные. Во время сеанса женщина расслаблена и спокойна.

Не рекомендуется проводить процедуру на голодный желудок. К сеансу можно приступать через 60—90 минут после приема пищи. Процедура длится 60 минут. После проведения массажа нужно еще полежать в течение 10—15 минут.

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