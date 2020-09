Акцию «Всемирный день уборки» проведет 19 сентября в 10:00 Всеукраинское международное движение Let's do it Ukraine. Об этом сообщили организаторы акции, передает Укринформ.

«С целью улучшения экологической ситуации Украины, развития Всеукраинского волонтерского движения, общего стремления к лучшему будущему в развитии экологического сектора Всеукраинское международное движение Let's do it Ukraine совместно с международным движением Let's do it World проводит ежегодную социально-экологическую акцию по уборке зеленых зон и благоустройства территорий. Международная акция «Всемирный день уборки - World Cleanup Day» состоится в 24 регионах Украины и 180 странах мира 19 сентября в 10:00 с соблюдением карантинных норм и ограничений», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в акции примут участие коммерческие и некоммерческие организации, компании и государственные учреждения, сотрудники которых присоединятся на уровне корпоративной социальной ответственности, СМИ, лидеры мнений и рядовые граждане.

«Общая идея акции заключается в том, чтобы помочь людям заметить проблемы с отходами в их ближайшем окружении и начать принимать меры по их устранению. Эта осведомленность перерастет в поиск решений и действий для решения проблемы. В рамках акции будет реализована кампания «Увидел? Убери!». Это дополнительная возможность привлечь внимание к вопросам, связанным с отходами в нашей стране, а также призвать людей к действиям. В этом году, учитывая карантин, планируется новый формат - групповой, семейной уборки с соблюдением социальной дистанции и в масках по возможности с раздельным сбором вторичного сырья и сдачей отсортированного в ближайший пункт приема», - комментирует президент Let's do it Ukraine Юлия Мархель.

Как напомнили организаторы, по данным Всемирного банка, люди ежедневно производят более 2 миллиардов тонн мусора, и подавляющее большинство отходов разлагается очень долго. В частности, полиэтилен - до 200 лет, пластик - более 500 лет, а их сожжениеприводит к выбросу тяжелых металлов, разрушающих озоновый слой. Грунтовые воды, омывая отходы, собирают в себе железо, ртуть, цинк, свинец, красители, пестициды, моющие средства и другие химикаты...

Если человечество продолжит мусорить, к 2030 году нужны будет еще две дополнительные планеты, чтобы хранить мусор. Поэтому настало время активных изменений, призывают в Let's do it Ukraine.

Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine - участник общемирового движения Let's do it World, объединяющего более 20 миллионов активистов в 180 странах, которые ежегодно в третью субботу сентября выходят на уборку в своей стране.

Акция пройдет при поддержке органов исполнительной власти, в частности Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел, Министерства культуры и информационной политики, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания, а также органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений, социально ответственного бизнеса и медиа.