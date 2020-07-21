После ремонта открывается новый фронт работ: нужно все прибрать. Пыль, следы краски и строительные материалы покрывает все поверхности, окна, выемки и углы. Справиться с этим своими силами очень и очень сложно.
Особенно если речь идет о коммерческих помещениях, где площадь большая, а в штате максимум 1 уборщик. А хочется уже поскорее заселиться в новую квартиру, открыть двери магазина и начать обживать новый офис.
Что делать? Обратиться в клининговую компанию. Клининговые сервисы предлагают уборку после ремонта в Киеве и Киевской области, гарантируя: профессиональную команду сотрудников (от 2 до 8 человек), качественное оборудование и удобное для вас время проведения уборки. Клинеры быстро наведут порядок и помещение засияет чистотой.
Что такое послестроительная уборка?
Послестроительная уборка – это завершающий этап ремонта. После работы строителей в любом случае остается очень много грязи – даже если они очень аккуратные.
Просто по-другому невозможно: как можно оштукатурить стены, не заполнив пространство пылью и частичками песка. А еще остаются следы краски, клея, шпаклевки, лака, грунтовки, - в общем, всего, что использовалось для обустройства интерьера. Красоту новых фактур и идеального ремонта никто не оценит, пока она скрыта под толстым слоем пыли.
Сложность в том, что просто так, влажной тряпкой, пыль не сотрешь. Она моментально взлетает в воздух и со временем опять оседает на стены, подоконники и окна. Необходимо повторять манипуляцию раз за разом – пока все частички не будут собраны. А пятна цемента и краски можно очистить только механическим способом.
Список основных работ
Во время уборки после строительства выполняют такие задачи:
моют окна с двух сторон, оконные рамы, подоконники и балкон;
удаляют следы строительных материалов, скотча;
очищают все поверхности от пыли. Если покрытие нельзя мочить, используется мощный профессиональный пылесос;
удаляют пыль с радиаторов отопления и моют их;
проводят химчистку ковровых покрытий и мягкой мебели;
моют и натирают зеркала;
моют двери и дверные проемы;
обрабатывают, очищают от пятен стройматериалов и дезинфицируют сантехнику;
проводят генеральную влажную уборку пола и плинтусов.
Генеральная уборка после ремонта: порядок работы
План работы в каждом конкретном случае разрабатывается индивидуально, но общий алгоритм такой:
заказчик обсуждает с менеджером клининговой компании все нюансы уборки, рассчитывается бюджет, подписывается договор;
в назначенное время приезжает бригада специалистов с необходимым инвентарем, бригадир распределяет обязанности между сотрудниками;
клинеры проводят уборку;
заказчик оценивает качество и принимает работу.
Для генеральной уборки потребуются такое оборудование и инвентарь:
профессиональная техника: парогенераторы, мощные пылесосы, полотеры;
инвентарь – салфетки, щетки, ведра, швабры и многое другое;
вспомогательный инвентарь – стремянки, скамейки – все, что потребуется, чтобы убрать поверхности от пола до потолка (и потолок);
моющие средства.
Вопрос экологичности и безопасности
Профессиональные клининговые компании используют в своей работе только проверенные моющие средства - которые обеспечивают эффективное удаление любых пятен и загрязнений, защищают поверхность от повреждений и вместе с тем абсолютно безопасны для здоровья. Как правило, это средства не украинские, а европейского производства.
Общие советы
Для ускорения процесса работы очень желательно, чтобы на объекте находились только клинеры, чтобы им не мешали другие сотрудники.
Также лучше не завозить мебель до проведения уборки: это не только усложнит работу, но и может повредить новые предметы интерьера, на них будет оседать пыль.
Экономьте свое время и делегируйте сложные задачи профессионалам!
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время