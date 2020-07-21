После ремонта открывается новый фронт работ: нужно все прибрать. Пыль, следы краски и строительные материалы покрывает все поверхности, окна, выемки и углы. Справиться с этим своими силами очень и очень сложно.

Особенно если речь идет о коммерческих помещениях, где площадь большая, а в штате максимум 1 уборщик. А хочется уже поскорее заселиться в новую квартиру, открыть двери магазина и начать обживать новый офис.

Что делать? Обратиться в клининговую компанию. Клининговые сервисы предлагают уборку после ремонта в Киеве и Киевской области, гарантируя: профессиональную команду сотрудников (от 2 до 8 человек), качественное оборудование и удобное для вас время проведения уборки. Клинеры быстро наведут порядок и помещение засияет чистотой.

Что такое послестроительная уборка?

Послестроительная уборка – это завершающий этап ремонта. После работы строителей в любом случае остается очень много грязи – даже если они очень аккуратные.

Просто по-другому невозможно: как можно оштукатурить стены, не заполнив пространство пылью и частичками песка. А еще остаются следы краски, клея, шпаклевки, лака, грунтовки, - в общем, всего, что использовалось для обустройства интерьера. Красоту новых фактур и идеального ремонта никто не оценит, пока она скрыта под толстым слоем пыли.

Сложность в том, что просто так, влажной тряпкой, пыль не сотрешь. Она моментально взлетает в воздух и со временем опять оседает на стены, подоконники и окна. Необходимо повторять манипуляцию раз за разом – пока все частички не будут собраны. А пятна цемента и краски можно очистить только механическим способом.

Список основных работ

Во время уборки после строительства выполняют такие задачи:

моют окна с двух сторон, оконные рамы, подоконники и балкон;

удаляют следы строительных материалов, скотча;

очищают все поверхности от пыли. Если покрытие нельзя мочить, используется мощный профессиональный пылесос;

удаляют пыль с радиаторов отопления и моют их;

проводят химчистку ковровых покрытий и мягкой мебели;

моют и натирают зеркала;

моют двери и дверные проемы;

обрабатывают, очищают от пятен стройматериалов и дезинфицируют сантехнику;

проводят генеральную влажную уборку пола и плинтусов.

Генеральная уборка после ремонта: порядок работы

План работы в каждом конкретном случае разрабатывается индивидуально, но общий алгоритм такой:

заказчик обсуждает с менеджером клининговой компании все нюансы уборки, рассчитывается бюджет, подписывается договор;

в назначенное время приезжает бригада специалистов с необходимым инвентарем, бригадир распределяет обязанности между сотрудниками;

клинеры проводят уборку;

заказчик оценивает качество и принимает работу.

Для генеральной уборки потребуются такое оборудование и инвентарь:

профессиональная техника: парогенераторы, мощные пылесосы, полотеры;

инвентарь – салфетки, щетки, ведра, швабры и многое другое;

вспомогательный инвентарь – стремянки, скамейки – все, что потребуется, чтобы убрать поверхности от пола до потолка (и потолок);

моющие средства.

Вопрос экологичности и безопасности

Профессиональные клининговые компании используют в своей работе только проверенные моющие средства - которые обеспечивают эффективное удаление любых пятен и загрязнений, защищают поверхность от повреждений и вместе с тем абсолютно безопасны для здоровья. Как правило, это средства не украинские, а европейского производства.

Общие советы

Для ускорения процесса работы очень желательно, чтобы на объекте находились только клинеры, чтобы им не мешали другие сотрудники.

Также лучше не завозить мебель до проведения уборки: это не только усложнит работу, но и может повредить новые предметы интерьера, на них будет оседать пыль.

Экономьте свое время и делегируйте сложные задачи профессионалам!