В Ровенской области в новом храме общины Украинской Православной Церкви села Анновка Корецкого района совершили первую литургию.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, первое богослужение в новопостроенном храме возглавил епископ Дубенский Пимен.

Верующие построили церковь после силового захвата рейдерами из ПЦУ Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Копытов, в который ходили жители Анновки.

За богослужением молились десятки священников, которые принимали участие в строительстве, благотворители и многочисленные верующие.

Возводить храм в Анновке начали в начале июня этого года, на земельном участке нынешнего старосты Николая Гаврилюка. Деньги собирали всей православной общиной.

«Как только мы начали строительство, стали происходить настоящие чудеса: появлялись тайные жертвователи, деньги поступали на счета из разных стран мира, – рассказала прихожанка Валентина Куцмус. – Бывали такие случаи, что рядом со стройкой останавливались автомобили – люди выходили и жертвовали большие деньги».

Михаил Воят, отец владыки Пимена, рассказал об особых милостях Господних, которые ощутили на себе все инициаторы строительства.

«Церковь выросла за три месяца. Какие еще доказательства нужны для осознания Божьей воли! Меня очень поразил поступок священника из Луганска, который сам болеет и нуждается в деньгах, но, когда узнал, что храм строится после захвата, пожертвовал большую сумму и просил за него молиться», – сообщил он.

После праздничной литургии епископ Пимен поблагодарил всех жертвователей и разделил хлеб, по примеру обряда Сербской Церкви «Резание калача».

Напомним, до 2019 года село Анновка было приписано к Свято-Иоанно-Богословскому приходу УПЦ села Копытов. 13 апреля 2019 года активисты ПЦУ при поддержке СБУ и полиции захватили храм святого Иоанна Богослова. Во время рейдерской атаки они жестоко избили настоятеля храма и его прихожан, после чего одну верующую госпитализировали, а для настоятеля вынуждены были вызвать карету «Скорой помощи».