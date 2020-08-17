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Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте.

Предложения главы государства к законопроекту №3640 обнародованы на сайте парламента.

Отмечается, что принятый закон создает правовую коллизию относительно имущества, которое не может быть изъято.

Президент предлагает продлить мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, но при этом исключить из закона пункт №2, который расширяет предмет моратория.

Также предлагается принять закон без положения, по которому «не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитного договора».

Президент предлагает продлить мораторий на взыскание имущества, если такое «недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества».

Напомним, Рада приняла этот закон 16 июля.
ForUm

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