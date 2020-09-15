В украинской делегации Трехсторонней контактной группы появится новая должность - это будет спикер, заявил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире передачи «Свобода слова» на ICTV, сообщает Liga.net.

«Было принято решение, сейчас идет подбор — будет введена такая должность пресс-секретаря, спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет фокусировать все сигналы in one voice (в единую позицию. — Ред.) от имени украинской делегации», — рассказал Резников.

По его словам, раньше люди мало что знали о работе ТКГ, это были «достаточно сухие информационные сообщения», поэтому был сделан вывод и «мы будем сейчас исправляться».