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В украинской делегации Трехсторонней контактной группы появится новая должность - это будет спикер, заявил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире передачи «Свобода слова» на ICTV, сообщает Liga.net.

«Было принято решение, сейчас идет подбор — будет введена такая должность пресс-секретаря, спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет фокусировать все сигналы in one voice (в единую позицию. — Ред.) от имени украинской делегации», — рассказал Резников.

По его словам, раньше люди мало что знали о работе ТКГ, это были «достаточно сухие информационные сообщения», поэтому был сделан вывод и «мы будем сейчас исправляться».
ForUm

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