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В Киеве на Троещине создадут духовно-просветительский центр при Свято-Троицком храме Украинской Православной Церкви

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 14 сентября Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил строительство и в ближайшее время начнется реализация проекта на территории храма.

Проект плана строительства отдельных помещений на территории храма, разработанный известным архитектором Ириной Гречиной, Предстоятелю представили епископ Барышевский Виктор, настоятель Свято-Троицкого прихода протоиерей Димитрий Григорак, протоиерей Димитрий Григорак (младший).

Протоиерей Димитрий Григорак рассказал, что идея построить такой центр возникла еще в 1991 году, когда началось строительство Свято-Троицкого храма.

«Строительство закончили в 1997 году. Чуть позже помещения, которые были в колокольне и в подземном храме, переоборудовали под воскресную школу и классы для хоровой студии, - отметил священник, который также является преподавателем воскресной школы, - но сегодня этого недостаточно, чтобы реализовать вполне нашу просветительскую деятельность. Желающих много, а возможности всех принять нет».

По словам настоятеля храма, в воскресной школе занимается около 100 детей, в хоровой студии - 70.

«В вокально-хоровой студии дети поют церковные песнопения во время Литургии, участвуют в конкурсах. Воскресная школа проводит выставки на территории храма, и благодаря преподавателям, которые являются сотрудниками музеев - например, Павла Тычины, Софии Киевской, музея «Духовные сокровища Украины», Института рукописей Национальной библиотека Украины имени В. И. Вернадского проводили выставку в этих музеях для широкой общественности - для всех людей, которые могут и хотят прийти».

На сегодняшний день десять преподавателей три раза в неделю занимаются с детьми в возрасте от пяти до шестнадцати лет. Среди предметов: Библейская история, изобразительное искусство (писанки, Петриковская роспись, декоративно-прикладное искусство), церковнославянский язык, церковная археология, история патериков, история украинской иконописи, история почитания православных святынь / паломничество, Святые места Украины, Православная Церковь на украинских землях и научно-технический прогресс, христианская этика, беседа с духовным наставником.

Когда будет построен духовно-просветительский центр, планируется, что здесь смогут принять как минимум вдвое больше учеников.

 
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