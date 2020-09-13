Международный олимпийский комитет (МОК) шокирован тем фактом, что иранского бойца Навида Афкари казнили. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МОК, опубликованном пресс-службой организации.

«МОК шокирован сегодняшним заявлением. Президент МОК Томас Бах на этой неделе лично обращался к верховному лидеру и президенту Ирана и просил пощады для Навида Афкари, уважая при этом суверенитет страны», - говорится в сообщении. В комитете выразили соболезнования семье и друзьям Афкари.

Как сообщается в пресс-релизе, президент МОК Томас Бах ранее написал верховному руководителю и президенту Ирана письмо с прошением о помиловании спортсмена, добавив, что он уважает суверенитет Исламской Республики. Однако власти Ирана проигнорировали эту просьбу.

Смертный приговор в отношении 27-летнего Афкари был приведен в исполнение в тюрьме Адель-Абад в городе Ширазе на юге Ирана.

По версии иранской юстиции, в 2018 году в ходе протестов в Ширазе Афкари убил представителя правоохранительных органов. По сообщению властей, позже он признался в содеянном. Однако сам спортсмен, его семья и правозащитные организации указывали на то, что признание было сделано под пытками. Братьев Афкари Вахида и Хабиба приговорили к 54 и 27 годам тюремного заключения. Кроме того, их приговорили к 74 ударам плетьми.