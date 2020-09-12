Крушение легкомоторного самолета Х-32 Бекас в районе села Дяковка Буринского района Сумской области произошло из-за нарушения правил безопасности.

Об этом заявили в облуправлении Национальной полиции.

Как рассказали правоохранители, предварительно, причиной аварии стало то, что пилот самолета во время облета поля спустился слишком низко, в результате чего зацепил провода высоковольтной линии электропередач.

По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, крушение самолета произошло утром 12 сентября во время облета сельхозугодий. Пилот в результате происшествия погиб.